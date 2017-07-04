В ЛНР рассказали, как Киев создает фейки о «российских военных» в Донбассе

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Луганск, 4 июля. Киев пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

«Украинские силовики, не имея успехов на военном фронте и постоянно нарушая минские соглашения, решили произвести ряд атак на информационном фронте, при этом украинское командование решило их придумать», — заявил Филиппоненко.

По его словам, 24 июня украинские силовики совершили атаку на группу военных ЛНР в районе Бахмутской трассы. В результате нападения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР были убиты, четверо захвачены в плен. Украинские спецслужбы фальсифицируют документы ополченцев ЛНР, выдавая их за кадровых российских военных.