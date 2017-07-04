Германия потребовала от Северной Кореи свернуть ядерную программу
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Берлин, 4 июля. Северная Корея должна немедленно прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
«Германия вместе со своими партнерами будет настаивать на том, чтобы санкции в отношении режима в Пхеньяне были реализованы эффективно и последовательно», — подчеркнул немецкий дипломат.
Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вырабатывает ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты.