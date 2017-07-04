Правительство продлило срок ликвидации ФМС и ФСКН до октября

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Москва, 4 июля. Правительство России решило продлить срок упразднения Федеральной миграционной службы и Федеральной службы контроля за наркотиками до 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России, установленный распоряжением правительства Российской Федерации до 1 октября 2017 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, что в апреле 2016 года президент России Владимир Путин принял решение ликвидировать ФНС и ФСКН, а их функции передать МВД. Предполагалось, что эти работы будут завершены до 1 июля 2017 года.