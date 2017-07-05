Дамаск: две основных задачи для Сирии — это борьба с терроризмом и восстановление экономики

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Эксперты отмечают, что вооруженный конфликт в Сирии вступил в завершающий этап, но у правительства Башара Асада нет поводов расслабляться. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) на протяжении долгих лет уничтожали инфраструктуру Сирии, периодически занимали и продолжают занимать районы, богатые нефтью и газом, поджигали при отступлении газовые поля.

Мирные жители вынуждены были, бросив все, бежать от войны на подконтрольные официальному Дамаску территории. В результате этих причин мирное население Сирии стоит на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас для того, чтобы сделать самые основные покупки и оплатить аренду жилья, жителям Сирии необходимо около 500 долларов в месяц, в то время как зарплаты у работающих не превышают 90 долларов.

Сирийская домохозяйка Алаа Фалани рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что ей с мужем пришлось покинуть свой дом в городе Даръа и переехать туда, где есть сирийская власть, в Дамаск:

«Здесь мы удивились, как дорого стоят продукты. Нам нужно как минимум 100 тысяч лир (200 долларов) в месяц, включая аренду за дом, причем аренда считается относительно недорогой. Покупаем только самое основное, только чтобы выжить».

Наша собеседница также добавила, что хотя ее муж из-за войны потерял работу, деньгами им помогают ее братья. Чтобы купить продукты подешевле, Фалани приходится ездить на далёкие рынки.

Тяжело приходится не только простым жителям, но и госслужащим Сирии. Сулиман Аль-Али работает в государственном учреждении и получает в месяц 40 тысяч лир (80 долларов), 17 тысяч из которых уходит на аренду дома. Как рассказал господин Сулиман корреспонденту ФАН, они уповают на гуманитарную помощь от России.

«Если бы не зарплата жены и не гуманитарная помощь от России, мы бы не смогли выжить. Все стоит очень дорого, и никто из правительства не может ничего с этим сделать! Мы вынуждены покупать только самое основное на 150 тысяч лир (300 долларов) в месяц».

По мнению Аль-Али сейчас в Сирии стоит две основных задачи — это борьба с терроризмом и повышение зарплат мирных жителей. И если все идет к тому, что террористы в скором времени будут побеждены, нормализация материального положения сирийских граждан — дело, которое может растянуться на долгие годы. Поэтому правительству Асада уже сейчас надо принять конкретные и решительные меры по восстановлению сирийской экономики.

Другая женщина, которая покупала на рынке овощи рассказала Федеральному агентству новостей (ФАН) что 150 тысяч лир (300 долларов) не хватает для того, чтобы содержать семью. Особенно в условиях, когда все дорожает с каждым днем. И хотя Россия оказывает мирным жителям Сирии гуманитарную помощь, Асаду уже сейчас нужно задуматься о том, как в самые кратчайшие сроки восстановить рабочие места и поправить ослабевшую за шесть лет войны экономику.

Причем российская сторона помогает не только продуктами питания, но и активно способствует восстановлению экономики некогда богатого и перспективного государства. Так в конце мая сирийская компания заключила крупный годовой контракт с сетью российских магазинов на поставку овощей и фруктов. Вот только один контракт не поможет простым сирийцам. Правительству Башара Асада стоит направить все силы на те отрасли экономики, в которых Сирия занимала ведущие позиции до войны — на нефтегазовую сферу, машиностроение, добычу удобрений и сферу туризма.

* Организация запрещена на территории РФ.