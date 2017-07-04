Завод Hyundai в Петербурге запустил серийное производство нового KIA Rio

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Санкт-Петербург, 4 июля. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге началось серийное производство KIA Rio четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

KIA Rio четвертого поколения производится по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузова. Все операции выполняются роботами. На сборку одного автомобиля уходит 16 часов, после чего машина проходит проверку и отправляется на склад.

Стоит отметить, что в период с 2011 по 2017 год завод в Санкт-Петербурге производил автомобили Kia Rio третьего поколения. За это время на заводе было выпущено 568 тысяч автомобилей KIA Rio .