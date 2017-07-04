Мединский объяснил, почему его диссертацию назвали «лженаукой»

В Избранное

Москва, 4 июля. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что критики его диссертации так и не смогли найти плагиат, поэтому назвали научную работу лженаукой.

«Оппоненты желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге - обозвали всю диссертацию «лженаучной», — отметил он.

Мединский также добавил, что решил не вмешиваться в спор вокруг своей диссертации, поскольку у него нет на это времени и он не воспринимает всерьез выдвигаемые претензии. Министр признался, что сначала даже принял их за розыгрыш, пишет «Российская газета».