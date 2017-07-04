Киев запретил украинский сериал «Офицерские жены»

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Киев, 4 июля. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения сериалов «Офицерские жены» и «Задания особой важности. Операция «Тайфун». Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

«Аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения действующего законодательства», — отметили в Госкино Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Украины запретили въезд в страну 70 артистам из РФ.