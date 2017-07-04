Синоптики прогнозируют «майскую» погоду в Москве до конца недели

В Избранное

Москва, 4 июля. В ближайшие дни погода в Москве будет дождливой и похожей на майскую, однако осадки уже не будут носить экстремальный характер. Кроме того, в столице ожидается незначительное похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ситуация в атмосфере несколько успокаивается, но без дождей не обойдется. Они уже не будут носить такой экстремальный характер. И по температуре, завтра, 5 июля, мы приблизимся к майским показателям 17–19 градусов», — сказал Тишковец в комментарии газете «Известия».

Он также добавил, что в четверг в Москве заметно похолодает, а к выходным столицу ждет небольшое потепление и ослабление осадков.