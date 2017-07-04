Новости ДНР и ЛНР: ВСУ стянули танки к Донецку, Киев атакует Донбасс фейками

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Новороссия, 4 июня. Киевские силовики стянули танки и гаубицы под Донецк, Украина делает фейковые вбросы накануне переговоров в Минске, добрые дела для жителей Донбасса. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Разведка ДНР зафиксировала перебросу тяжелых вооружений ВСУ

Украинские военные перебросили к фронту на донецком направлении танки и гаубицы, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, добавив, что запасы киевских силовиков под Горловкой пополнены. По словам Басурина, разведка ДНР регулярно фиксирует перемещение запрещенных минскими соглашениями вооружений вдоль линии соприкосновения.

В районе сел Желанное Первое и Яснобродовка под Донецком разведчики выявили расположение батареи орудий «Гиацинт-Б» и пяти танков ВСУ, а в поселке Сухая Балка ВСУ совершили подвоз боеприпасов для артиллерии калибров 122, 125 и 152 мм.

Фейки от Киева

Киев начал информационные атаки на Луганскую народную республику, сообщает ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на и.о. начальника управления Народной милиции полковника Михаил Филипоненко.

По его словам, киевские силовики, «не имея успехов на военном фронте, решили атаковать республику на информационном поле боя». Он также добавил, что Киев делает это накануне встречи участников Контактной группы в Минске, запланированной на 5 июля.

Филипоненко напомнил, что ранее Народная милиция ЛНР сообщала о нападении украинских военных на группу тылового обеспечения НМ ЛНР, которое произошло 24 июня.

«Вразрез всех возможных договоренностей группа киевских военных зашла на территорию республики и в день объявления «хлебного перемирия», нарушив минские соглашения, и захватила в плен шестерых наших военных, — напоминает представитель Народной милиции. — Военные убили двоих их наших ребят с особой жестокостью».

Филипоненко подчеркнул, что сейчас украинские спецслужбы фальсифицируют документы пленных луганчан, выдавая их за российских военных. Представитель народной милиции уверен, что подобными методами Киев пытается оправдать свои действия против народа Донбасса, выступить в роли «защитника европейской цивилизации» и в очередной раз выставить Россию «агрессором».

«Киев продолжает намеренно фальсифицировать доказательства якобы присутствия российских военнослужащих на Донбассе и нарушений со стороны Луганска минских соглашений», — подытожил Филипоненко.

Добрые дела в Донбассе

В ДНР выплатили жительнице подконтрольного Киеву шахтерского города единовременную помощь в размере 50 тысяч рублей, сообщает ДАН.

По словам председателя общественной организации «Фонд Единый Донбасс» Олега Балыкина, жительница Селидовского района попала в очень тяжелую жизненную ситуацию — ей в одиночку приходится растить сына, имеющего I группу инвалидности по зрению, — и представители фонда не смогли остаться в стороне. Балыкин также добавил, что украинская сторона не оказывает никакой помощи женщине.