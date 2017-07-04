В Сибири осудили проводницу, заставившую пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу

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Москва, 4 июля. Проводницу поезда Бийск — Новосибирск – Бийск, заставившую пассажиров выпрыгивать их вагона на ходу, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2016 год проводница заранее не предупредила пассажиров о прибытии поезда на станцию Алтайская и заставила их покинуть вагон, когда состав уже тронулся.

«В результате допущенных проводником нарушений 2 пассажирки, вынужденные выпрыгнуть из движущегося состава с багажом в руках, получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин», — говорится в сообщении.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает Телеканал 360.