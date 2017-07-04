Оппозиция Сирии проведет переговоры с российской делегацией в Астане

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Астана, 4 июля. Российская делегация планируют провести переговоры с представителями сирийской вооруженной оппозиции в Астане. Такое заявление сделал во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Мы учитываем все позиции сторон, в том числе противоборствующих сторон», — отметил он.

По словам дипломата, встреча, вероятнее всего, состоится в среду. Стороны обменяются предложениями по снижению напряженности в стране. При этом Лаврентьев отметил готовность учитывать мнение сирийской оппозиции при подписании важных документов.