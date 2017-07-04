Трамп вырабатывает «взвешенный» ответ на запуск северокорейской ракеты

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Вашингтон, 4 июля. Члены Совета нацбезопасности США, представители государственного департамента и Пентагона вырабатывают ответ на действия Северной Кореи. Об этом во вторник сообщили американские СМИ.

«Если будет установлено, что была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, то целью президента страны Дональда Трампа потенциально будет одобрение «взвешенного ответа», — передает телеканал CNN.

Ранее Минобороны России указало на то, что запуск северокорейской ракет «Хвасон-14» не представлял опасности для РФ.