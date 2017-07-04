«Райффайзенбанк» устранил последствия компьютерного сбоя

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Москва, 4 июля. «Райффайзенбанк» объявил об устранении последствий компьютерного сбоя в работе онлайн-сервисов и банкоматов.

«Технический сбой устранен. Все сервисы восстановлены и работают в штатном режиме. Еще раз приносим свои извинения за неудобства», — говорится в Twitter банка.

Ранее пресс-служба «Райффайзенбанка» известила своих клиентов о сложностях с доступом к онлайн-сервисам и банкоматам. Что стало причиной компьютерного сбоя, не уточняется.

Напомним, что Россия и Украина на прошлой неделе подверглись атаке компьютерного вируса Petya. В «Лаборатории Касперского» заявили, что это новый вирус, который раньше не встречался специалистам.