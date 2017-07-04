Минюст РФ отреагировал на решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

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Москва, 4 июля. Решение ЕСПЧ, который счел дискриминационным «закон Димы Яковлева», не означает необходимости пересмотра документа. Об этом заявили в пресс-службе министерства юстиции России.

В Минюсте отметили, что ЕСПЧ в целом не подвергал критике на предмет расхождения с международной практикой положения ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».