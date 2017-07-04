Дети в Подмосковном лагере отравились привезенными из дома продуктами

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Москва, 4 июля. В детском подмосковном палаточном лагере «Геосфера» произошло массовое отравление. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 17 человек обратились к медикам лагеря с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения, после чего специалисты приняли решение о госпитализации детей в ближайшее медицинское учреждение для проведения обследования. Позднее восемь детей вернулись в лагерь после осмотра медиками.

«Состояние детей, оставленных в медучреждении, характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Дети идут на поправку и в ближайшее время вернутся в летний лагерь отдыха», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной массового отравления могли стать продукты питания, которые дети привезли с собой в лагерь из дома.