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Сирия сегодня: РФ и КНР призвали уважать суверенитет САР, в Сирии может появиться комитет нацпримирения
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    Сирия сегодня: РФ и КНР призвали уважать суверенитет САР, в Сирии может появиться комитет нацпримирения

    20:20  4 Июля 2017
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    Сирия

    Сирия, 4 июля. Российская Федерация и Китай выступили за уважение и сохранение суверенитета САР. В Астане поддержали идею создания комитета национального примирения Сирии. В Госдуме призвали ООН к жесткой реакции на обстрел коалицией сирийской деревни. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Сохранение суверенитета

    Власти Российской Федерации и Китайской народной республики активно выступают за уважение и сохранение суверенитета Сирии, а также все участвующие в сирийском кризисе стороны к его разрешению политико-дипломатическим путем. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

    «Стороны подчеркивают необходимость уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской арабской республики. Они также призывают к разрешению сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без выдвижения предварительных условий и внешнего вмешательства», — говорится в документе.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин

    Кроме того, стороны предлагают усиленный поиск варианта политического урегулирования, который бы отвечал специфике ближневосточной страны. Москва и Пекин поддержали  предпринимаемые при важной координирующей роли ООН совместные усилия по борьбе с международным терроризмом в Сирии и позитивную роль Астанинского политического процесса для прекращения боевых действий и насилия на всей территории государства.

    Комитет нацпримирения

    Инициатива создания специального комитета по национальному примирению Сирии будет закреплена в декларации, которую предлагается принять к исполнению после пятого раунда астанинских переговоров. При этом сообщается, что комитет, если он появится, будет формироваться только из граждан Сирийской арабской республики.

    «Комитет будет формироваться из представителей сирийских властей и местных авторитетных людей, старейшин. Там будут обсуждаться все внутренние вопросы, в том числе безопасность. Это будет именно сирийская история, без какого-либо посредничества», — сообщил источник, близкий к переговорам.

    Стоит также отметить, что с идеей по созданию специального совета согласны все стороны переговоров. Авторы проекта выражали опасения, что процесс подменит переговорный процесс в Женеве, однако они были сняты.

    Переговоры в Астане

    Напомним, ранее глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе ближайших переговоров в Астане предполагается обсудить создание Сирийского комитета национального примирения. При этом сообщалось, что комитет может быть создан в форме форума или конференции.

    Где реакция ООН?

    Член комитета по международным делам Государственной думы РФ Сергей Железняк призвал ООН жестко отреагировать на нанесенный международной коалицией во главе с США авиаудар, который был нанесен по одной из сирийских деревень.

    «Новое бесчеловечное преступление против мирных жителей Сирии со стороны американской коалиции не должно оставаться без жесткой реакции международных правозащитных организаций и осуждения со стороны ООН. Очередная агрессия американских войск против Сирии под прикрытием лживых обвинений в адрес правительства Асада и сфабрикованных информационных «уток» направлена на срыв переговорного процесса, который проходит в Астане», — подчеркнул народный избранник.

    Кроме того, российский парламентарий заявил, что провокация со стороны военной машины коалиции была направлена на усиление напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона непосредственно перед саммитом «Большой двадцатки» и предстоящей встречи двух мировых лидеров.

    Авиаудар коалиции унес жизни мирных сирийцев

    Напомним, ранее сирийское национальное агентство SANA сообщило, что ударные самолеты международной коалиции во главе с США совершили мощнейший авианалет на деревню Кишкиш Зейанат, в результате которой погибло много мирных жителей.

    Автор: Сергей Чемеков
    #путин #россия #сша #сирия #алеппо #трамп #нацпримирение #комитет
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