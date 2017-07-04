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В Банке России рассказали о слабом развитии рынка образовательного кредитования
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    В Банке России рассказали о слабом развитии рынка образовательного кредитования

    19:54  4 Июля 2017
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    В Банке России рассказали о слабом развитии рынка образовательного кредитования

    Москва, 4 июля. На территории Российской Федерации недостаточно развит рынок образовательного кредитования. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

    «Пока у нас массово не принято, чтобы студент платил сам за себя. Тем не менее, студенты, родители которых не имеют возможности финансово помочь им, потенциально заинтересованы в образовательных кредитах. Но для этого должна быть создана инфраструктура, фиксирующая качество вуза», — цитирует его слова издание «Известия».

    Напомним, ранее стало известно о том, что всего 15% российских студентов имеют кредитные обязательства перед банками.

    Автор: Алексей Громов
    #банк россии
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