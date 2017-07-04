В Банке России рассказали о слабом развитии рынка образовательного кредитования

Москва, 4 июля. На территории Российской Федерации недостаточно развит рынок образовательного кредитования. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Пока у нас массово не принято, чтобы студент платил сам за себя. Тем не менее, студенты, родители которых не имеют возможности финансово помочь им, потенциально заинтересованы в образовательных кредитах. Но для этого должна быть создана инфраструктура, фиксирующая качество вуза», — цитирует его слова издание «Известия».