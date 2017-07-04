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Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении
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    Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении

    19:27  4 Июля 2017
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    Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении

    Москва, 4 июля. Известный российский режиссер Карен Шахназаров выступил с предложением запретить на телевидении рекламу фильмов, прокатываемых в кино.

    Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении

    По его словам, подобная мера позволит упрочить позиции отечественного кинематографа, которому, как правило, не хватает денег на рекламу по ТВ, в результате чего российские картины проигрывают американским. Шахназаров сослался на опыт Франции, которая запретила трейлеры фильмов на телевидении.

    «Французы делают проще: запрещено всем. Таким образом, американские компании к ним не могут предъявить претензии, что они демпингуют, нарушают правила ВТО. В результате это уравнивает шансы», — рассказал режиссер агентству ТАСС.

    Автор: Геннадий Плющев
    #шахназаров
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