Шахназаров призвал запретить рекламу кино на телевидении

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Москва, 4 июля. Известный российский режиссер Карен Шахназаров выступил с предложением запретить на телевидении рекламу фильмов, прокатываемых в кино.

По его словам, подобная мера позволит упрочить позиции отечественного кинематографа, которому, как правило, не хватает денег на рекламу по ТВ, в результате чего российские картины проигрывают американским. Шахназаров сослался на опыт Франции, которая запретила трейлеры фильмов на телевидении.