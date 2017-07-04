Обратившаяся к Путину почтальон из Тюмени рассказала, как живет на 3,6 тысячи рублей

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Тюмень, 4 июля. Почтальон из села Равнец Тюменской области Анура Садыкова, которая во время прямой линии пожаловалась президенту РФ на маленькую зарплату, рассказала, как живет на 3,6 тысячи рублей.

«Почта России» и тюменские чиновники решают, как помочь женщине, а жители села хвалят за то, что не побоялась написать президенту, и надеются на изменение ситуации к лучшему.

Садыкова рассказала, что работает почтальоном с 1997 года и знает всех жителей поселка. Выжить на крохотную зарплату ей помогает свое хозяйство, вести которое ей иногда помогают сын и два внука, живущие в Ишиме.

«Я всю зарплату отдаю за газ, воду, свет и вывоз мусора. Больше ни на что не остается. Живу, скорее, по привычке. Я покупаю булку хлеба, этого мне на неделю хватает. Все остальное я собираю с огорода. У меня свое хозяйство. Раньше держала четыре коровы. Но теперь сено стоит дорого. Поэтому остались только куры и несколько овец», — рассказала Садыкова.

По ее словам, непосредственное руководство почтальона негативно отреагировало на ее обращение к президенту и порекомендовало сначала обратиться к ним, сообщает Ura.ru.

Анура Садыкова задала свой вопрос Путину в ходе прямой линии 15 июня. Президент удивился размеру зарплаты почтальона и поручил выяснить, почему он почти вдвое меньше МРОТ. Руководство «Почты России», в свою очередь, объяснило, что ряд отделений почтовой связи работает по сокращенному режиму обслуживания в связи с невысокой нагрузкой. Сотрудники таких отделений работают на дробных ставках, составляющих 0,2-0,8 ставки, и получают зарплату пропорционально отработанному времени в соответствии с ч. 2 ст. 93 ТК РФ.