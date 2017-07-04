Корвет «Совершенный» завершил морские испытания

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Москва, 4 июля. Корвет ВМФ Российской Федерации «Совершенный» прошел морскую часть испытаний на полигонах Тихоокеанского флота. Об этом журналистам сообщил представитель Восточного военного округа Владимир Матвеев.

Экипаж провел маневренные и скоростные испытания судна, а также проверил работу систем, навигационного оборудования и вооружения.

«Также на палубу корвета выполнили посадку корабельные вертолеты Ка-27», — передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что четыре атомные подлодки, которые входят в состав Тихоокеанского флота, получат ракеты «Калибр».