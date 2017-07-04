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Лаврентьев: Кризис вокруг Катар не повлиял на межсирийские переговоры в Астане
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    Лаврентьев: Кризис вокруг Катар не повлиял на межсирийские переговоры в Астане

    19:03  4 Июля 2017
    246

    Лаврентьев: Кризис вокруг Катар не повлиял на межсирийские переговоры в Астане

    Астана, 4 июля. Кризис вокруг Катара не повлиял на ход межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

    «Абсолютно никак не влияет, потому что заливные страны не представлены ни в Астане, ни на других переговорных площадках»,  — сказал Лаврентьев.

    Напомним, в начале июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который они обвинили в поддержке террористических группировок. Кроме того, арабские страны предъявили ультиматум Катару, который состоит из 13 требований.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #катар #астана #женева
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