Лаврентьев: Кризис вокруг Катар не повлиял на межсирийские переговоры в Астане

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Астана, 4 июля. Кризис вокруг Катара не повлиял на ход межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

«Абсолютно никак не влияет, потому что заливные страны не представлены ни в Астане, ни на других переговорных площадках», — сказал Лаврентьев.

Напомним, в начале июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который они обвинили в поддержке террористических группировок. Кроме того, арабские страны предъявили ультиматум Катару, который состоит из 13 требований.