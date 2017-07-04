Россия, Турция и Иран создают координационный центр по зонам деэскалации в Сирии

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Москва, 4 июля. Глава делегации РФ на переговорах в столице Казахстана Александр Лаврентьев сообщил, что Москва рассчитывает на принятие в среду по итогам переговоров в Астане документа о координационном центре по безопасности в зонах деэскалации в Сирийской республике.

«Важным сопутствующим моментом является желание и стремление всех стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) создать совместный координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации, — сказал Лаврентьев по итогам первого дня консультаций. — Думаю, этот документ мы тоже сможем принять».

Ранее Лаврентьев отметил, что если будет подписан соответствующий документ, то контроль в зонах деэскалации на территории САР может быть введен в течение двух-трех недель.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов сообщил, что в рамках переговоров по Сирии в Астане осуществляется интенсивная проработка всех вопросов и документов, связанных с созданием зон деэскалации.