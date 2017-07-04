Белград призвал ЕС принять близкие отношения Сербии и России

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Белград, 4 июля. Вступление в ЕС остается стратегической целью для Сербии, однако Брюссель должен понимать близкие отношения Белграда с Россией. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Она пояснила, что власти Сербии приняли решение о вступлении в ЕС еще несколько лет назад, в будущем Белград продолжит предпринимать шаги для вступления в ЕС.

«Но наши отношения с Россией близки и имеют глубокие корни, так как два народа связаны религией и традицией. ЕС как партнер Сербии должен иметь понимание к отношениям Белграда и Москвы, которая является другом Сербии», — отметила Брнабич.

Стоит отметить, что Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года, но пока согласовала десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Продвижению препятствуют позиция Белграда по Косово и проблемы в экономике страны.