Renault до конца года привезет в Россию «каблучок» Dokker

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Москва, 4 июля. Французская автомобильная компания Renault до конца года начнет продажи нового минивэна Dokker‍ в России. Причем машина будет представлена сразу в двух вариантах — для пассажирских и для грузовых перевозок.

«Это многофункциональный автомобиль с тщательно продуманным дизайном, богатым оснащением и высоким уровнем безопасности, предназначенный для частного и профессионального использования», — пояснили в Renault.

Отметим, что Dokker‍ имеет самый большой в своем классе багажник на 800 литров. Грузоподъемность минивэна составляет 750 кг.