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Сирия новости 4 июля 19.30: ВКС РФ выбивают ИГИЛ из Акербата, в Хасаке новые жертвы ударов коалиции
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    Сирия новости 4 июля 19.30: ВКС РФ выбивают ИГИЛ из Акербата, в Хасаке новые жертвы ударов коалиции

    19:29  4 Июля 2017
    652

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВКС РФ выбивают ИГИЛ из Акербата, в Хасаке новые жертвы ударов коалиции

    ВВС Сирии нанесли 15 авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) в провинции Даръа. «Сирийские демократические силы» сбили два дрона террористов ИГ** в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли несколько авиаударов по позициям ИГИЛ** в деревне Абу Хбелат на востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков в районах Дамаска Джобаре и Айн Тарме; нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в провинции Дейр эз-Зор.

    «Сирийская свободная армия» (ССА)**: подняла свой флаг рядом с турецким в городе Азаз в провинции Алеппо.

    «Исламское государство» (ИГИЛ)*: направило в Идлиб одного из командиров террористической группировки.

    «Сирийские демократические силы» (SDF): сбили два дрона террористов ИГ* в Ракке.

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районах Дамаска Джобаре и Айн Тарме. Об этом сообщает Твиттер (@AkakmNour). Отметим, что в этих районах боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*** и бойцы исламистской группировки «Фейляк ар-Рахман» противостоят проправительственным силам.

    Также сообщается, что в районе Айн Тарма САА потеряла танк. Сирийская армия понесла эту потерю в ходе упорных боев. Об этом сообщает Твиттер (@QalaatAlMudiq).

    Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли авиаудары по боевикам в Бир аль Афаи в Восточном Каламуне. Также сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Айн Тарме.

    Провинция  Алеппо

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** в городе Азаз подняли свой флаг рядом с флагом Турции. Об этом сообщает Твиттер (@Roj24K). Отметим, что турецкая армия ведет в провинции Алеппо наступление на курдские формирования. Ранее отмечалось, что обстрел армии Турции вызвал крупный пожар в курдском кантоне Африн. ВС Турции проводят в этом районе наступательную операцию. 

    Также сообщалось, что турки обстреляли позиции курдов на горе Бисрая и в деревнях Харбаль и Ум Хош на севере Алеппо.

    Провинция  Дейр эз-Зор

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВКС РФ выбивают ИГИЛ из Акербата, в Хасаке новые жертвы ударов коалиции

    ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Бакрас. Об этом сообщает Твиттер (@ Sharqiya__voice).

    Ранее сообщалось, что артиллерия сирийской армии обстреляла позиции террористов ИГИЛ* в районе аль-Панорама в пригороде Дейр эз-Зора.  Кроме того, ранее стало известно, что ВВС международной  коалиции нанесли авиаудары возле Абу Кемаля по позициям боевиков ИГИЛ*. В результате был убит один из главарей боевиков, Абу Абд аль-Азиз аль-Амрики, заместитель руководителя полиции ИГ*.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    В ответ на провокации боевиков ВВС Сирии нанесли 15 авиаударов по позициям боевиков в районе Даръа аль-Балад и в деревне аль-Нуайма в Даръе. Об этом сообщает Твиттер (@SaudiAlyom).  Ранее артиллеристы сирийской армии обстреляли позиции боевиков в деревне Западная аль-Гария в провинции Даръа. Также сирийская армия обстреляла позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Изра и аль-Хирак.

    Напомним, что командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении ведения боевых действий на юге САР. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Военные САР отмечают, что этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения, сообщает агентство SANA.

    Отметим, что перемирие не распространяется на террористические группировки ИГ*, «Джебхат ан-Нусра»*** и их союзников.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Появилась информация о том, что в Идлибе появился Хусам аль-Шаллуф, один из главарей террористов ИГИЛ*. Сообщается, что он убил много мирных жителей в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает источник в Facebook (sharqiya.voice). САА давно ведет борьбу с террористами в этом регионе. Ранее сообщалось, что бойцы САА нанесли ракетный удар по позициям боевиков в городе Джиср аль-Шугур.

    Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в деревне Искат. Сообщается  о десятках раненых среди гражданского населения. Как сообщает издание Syriahr.com, в провинции Идлиб в результате взрывов самодельных взрывных устройств, мин, бомб за последние две недели пострадали десятки мирных граждан.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    «Сирийские демократические силы» (SDF) сбили два дрона террористов ИГ в Ракке. Отмечается, что один из сбитых БПЛА оказался в распоряжении бойцов SDF, передает издание  En.hawarnews.com.

    Ранее сообщалось, что бойцы альянса «Сирийские демократические силы» входят в центр столицы провинции. Отмечается, что в ходе наступления SDF были убиты 34 террориста и заняты важные стратегические позиции, где базировались разведывательные самолеты ИГ*. Также были обесточены узлы связи террористов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВКС РФ выбивают ИГИЛ из Акербата, в Хасаке новые жертвы ударов коалиции

    ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в деревне Абу Хбелат на востоке Хамы. Об этом сообщает оппозиционный источник в Facebook (@SyriaPress12). Кроме того, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* на востоке Саламии в провинции Хама, сообщает источник.

    Ранее сообщалось, что сирийская военная авиация нанесла несколько авиаударов по позициям ИГИЛ* в деревне Абу Далия в районе Акербат на востоке провинции. Отметим, что боевики создали в Акербате плацдарм для своих набегов на газовые поля, контролируемые САА. В настоящее время сирийская армия и союзные силы стремятся выбить боевиков из этого района.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Девять мирных жителей убиты в результате авиаудара международной коалиции по деревне Кашкаш Зайанат. Также был причинен значительный материальный ущерб. Об этом сообщает Твиттер (@ Memincelebi12).

    Удары коалиции во главе с США часто приводят к жертвам среди мирных граждан. Как сообщалось ранее, за одну только прошлую неделю от авиаударов коалиции погибли более 90 человек. Это случилось в городе Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, где среди пострадавших было много женщин и детей.

    Провинция Аль-Кунейтра

    Сирия новости 4 июля 19.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Даръа, SDF сбивают дроны в Ракке

    Израильские самолеты нанесли авиаудары по проправительственным силам. Об этом сообщает Твиттер (@QASIOUN_NEWS). 

    ВВС Израиля в последний месяц ведут постоянные атаки на позиции проправительственных сил близ Голанских высот. Напомним, что эта территория оккупирована Израилем.

    Как сообщалось ранее, САА вернула контроль над потерянными ранее позициями в районе города Аль-Баас. Напомним, что всю последнюю неделю этот город атакуют террористы «Джабхат ан-Нусры».

    Ирак

    Один человек ранен в результате взрыва бомбы под его автомобилем в районе аль-Рашидия к северу от Багдада. Отмечается, что взрыв произошел, когда гражданин вышел из своего дома.

    Как сообщил изданию Alsumaria.tv источник, который пожелал остаться неназванным, правоохранители передали травмированного человека в ближайшую больницу для лечения. Проводятся следственные действия.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #пальмира #коалиция #ракка #кунейтра #хомс
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