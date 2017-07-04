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Денуклеаризация КНДР: сработает ли мораторий РФ и Китая на пуски северокорейских ракет
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    Денуклеаризация КНДР: сработает ли мораторий РФ и Китая на пуски северокорейских ракет

    19:10  4 Июля 2017
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    Противостояние КНДР и США

    Власти Российской Федерации и Китайской народной республики призывают международное сообщество поддержать российско-китайскую инициативу по решению проблемы северокорейского атома. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, текст которого опубликован на сайте МИД РФ. Это предложение — один из вариантов выхода из кризиса, в который оказались втянуты Северная Корея и Соединенные Штаты Америки, считает российский политолог Павел Святенков.

    «Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», — подчеркивается в документе.

    Кроме того, документ подразумевает, что параллельно с прекращением нагнетания обстановки противоборствующие на корейском полуострове стороны садятся за стол переговоров и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающие запрет на применение какого-либо силового воздействия друг на друга, отказ от агрессии и установку на мирное сосуществование.

    Создание моратория

    «Это почетный вариант выхода из кризиса, в который оказались втянуты Северная Корея и Соединенные Штаты Америки. Американцы очень недовольны испытаниями ядерного и ракетного оружия КНДР, поэтому Вашингтон вынуждает Пекин давить в этой проблеме на Пхеньян. Однако китайские власти не могут самостоятельно приказать северу прекратить разработку оружия массового поражения и средств его доставки без потери лица на мировой арене», — поясняет ситуацию российский политический аналитик.

    Видимо, Китай при помощи Москвы пытается предложить сторонам посреднический вариант, который бы устроил обе стороны — Ким Чен Ын отказывается от ядерных испытаний и запуска ракет, а США и Южная Корея, соответственно, прекращают проведение массовых военных маневров у границ Севера.

    «Северная Корея, конечно, может отказаться от соблюдения моратория — ее военные приготовления тоже важны, но в то же самое время экономика КНДР находится в прямой зависимости от Китая, что в Пхеньяне прекрасно понимают. И если китайские власти действительно захотят, то Север будет вынужден пойти на попятную. Здесь вопрос возникает в том, насколько искренен Китай в призывах к миру и в своем желании поставить подпись под документом на пару с нашей страной», — продолжает Святенков.

    Дело в том, что Пекин использует северокорейскую проблему для торга с Вашингтоном. Это часть давления на Соединенные Штаты, ведь когда возникают проблемы в американо-китайской торговле, обстановка на корейском полуострове резко ухудшается.

    Китай и Северная Корея

    «Трамп пытается решить проблему, лишив Китай удобного инструмента воздействия на свою страну, ну а Пекин, конечно же, сопротивляется. Проблема в том, что Северная Корея — это важный козырь, который КНР всегда может вынуть из-за пазухи», — говорит российский политический консультант.

    Российская Федерация и Китай активно призывают международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, так как она открывает реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова. По мнению Святенкова, приятно осознавать, что Москва и Пекин стремятся стать силой, которая может принести мир всему человечеству, однако России стоит присмотреться к своему азиатскому партнеру.

    «Пока не понятно, в каких именно регионах Москва и Пекин могут взаимодействовать. Украинский кризис нам явно не решить совместно, потому что Китай не будет в это лезть, в сирийский тоже. И надо понимать, что по тем направлениям, по которым ему выгодно, Китай может взаимодействовать с нашей страной, но он никогда не будет связывать себя союзническими обязательствами по противостоянию с Западом», — заключает политолог.

    Напомним, согласно опубликованному российским внешнеполитическим ведомством документу, «стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии американских комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай. Это в свою очередь не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе.

    Кремль

    Во вторник Северная Корея объявила об успешном завершении испытаний своей первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», которая, если верить распространенному заявлению, поднялась на высоту в 2802 километра, преодолев расстояние в 933 километра. Испытания проводились по приказу лидера государства Ким Чен Ына.

    Автор: Сергей Чемеков
    #путин #си цзиньпин #россия #китай #святенков
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