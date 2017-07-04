Польша просит США выдать 98-летнего украинца, служившего нацистской Германии

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Варшава, 4 июля. Польская прокуратура направила в США запрос о выдаче 98-летнего американца, который причастен к массовому убийству граждан Польши во время Второй мировой войны.

Как говорится в сообщении Института национальной памяти Польши, Майкл К. подозревается в «совершении преступления против человечества, которое одновременно является военным преступлением».

Предположительно, данный гражданин, который является выходцем из Украины, служил в «Украинском легионе самообороны» во время Второй мировой войны, после чего перешел на службу в «Ваффен-СС». Он причастен к гибели по меньшей мере 44 поляков и уничтожению польских деревень.

Как сообщало RT, ранее польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что Польша может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

Напомним, что в Госдуме РФ предложили Польше вернуть России не только памятники героям Великой Отечественной войны, но и останки советских солдат, захороненных во время Великой Отечественной войны на территории страны.