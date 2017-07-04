Сирия сегодня: создание центров мониторинга зон деэскалации, курды против ИГ и буферная зона в Ракке

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Сирия, 4 июля. В Астане согласовали создание двух мониторинговых центров за соблюдением перемирия в зонах деэскалации, в провинции Эс-Сувейда атаковали автомобиль с мирными жителями, курды расчищают южные пригороды Ракки от ИГИЛ* для создания буферной зоны. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики напали на автомобиль с мирными жителями в Эс-Сувейде

Боевики вновь нарушили режим прекращения огня на юге Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA.

По последним данным, на автостраде «Бакка — Зибин» в провинции Эс-Сувейда террористы убили трех человек и серьезно ранили еще двух женщин. Экстремисты перекрыли автостраду «Бакка — Зибин» и остановили проезжающую машину, в которой находилось пять человек. Они расстреляли водителя и пассажирок. Двум женщинам чудом удалось выжить, но они получили серьезные ранения.

Напомним, что Сирийская арабская армия (САА) объявила о пятидневной приостановке боевых действий в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда в целях поддержки мирного процесса и достижения национального примирения.

Межсирийские переговоры в Астане

В столице Казахстана продолжается пятый раунд мирных сирийских переговоров, который в первую очередь направлен на установление четких границ для зон деэскалации. Ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на источники в Астане сообщает, что в ходе дискуссий было принято решение о создании двух новых центров для мониторинга зон деэскалации.

Первый центр будет основан в Иордании, а мониторингом ситуации будут заниматься представители России и Соединенных Штатов. В зоне его ответственности будут входить провинции Кунейтра, Даръа и Эс-Сувейда. Второй центр — российско-турецкий — будет охватывать серверную часть Сирии.

Иран, одно из государств-гарантов меморандума о зонах деэскалации в Сирии и верный союзник сирийского правительства, призвал отложить переговоры о южном регионе. Согласно тому же источнику, если перемирие окажется успешным и устойчивым, тогда можно будет заменить силы государств-гарантов сирийской армией и оппозиционными фракциями.

Как сообщает агентство SANA, глава сирийской делегации Башар Аль-Джафари в Астане сообщил журналистам, что обсуждение механизмов по зонам деэскалации не закончено. «Мы только начали обмен мнениями», — добавил он.

Бои за Кунейтру и осада Аль-Баас

Правительственные войска сбили принадлежащий боевикам дрон возле деревни Хан Арнабах, что в провинции Кунейтра, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Кроме того, по имеющимся данным, военнослужащие армии Башара Асада отбиваются от крупного штурма, начатого вооруженной оппозицией в городе Аль-Баас, что в юго-западной провинции, находящийся под контролем сирийской армии. Несмотря на то, что израильские военные самолеты неоднократно наносили удары по позициям сирийских военных одновременно с наступлением боевиков, правительственным силам удалось удержать город.

По данным агентства, в результате боестолкновений, военные нейтрализовали множество боевиков, включая командиров.

Курды против ИГ* в Ракке

Курдские отряды народной самообороны YPG, входящие в состав Демократических сил Сирии (SDF), расчищают деревни к югу от Ракки от боевиков «Исламского государства»*, сообщает Al-Masdar.

Накануне сообщалось, что ряд ключевых деревень на южном берегу реки Евфрат был отбит у боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское - ДАИШ - террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) после длительных столкновений.

Наиболее очевидной стратегической целью отрядов SDF, которые продвигаются к югу от Ракки, является изоляция находящегося в окружении ИГ периметра в Ракке. Курды планируют создать буферную зону к югу от города, в случае, если экстремисты решат предпринять попытку контрнаступления.

Однако некоторые наблюдатели утверждают, что реальная цель отрядов SDF, поддерживаемых возглавляемой США коалицией, заключается в том, чтобы побудить ИГИЛ полностью отделиться от северной Сирии — отказаться от нее в пользу курдского контроля — и вместо этого сосредоточить свои военные усилия против правительственных сил в центральных в провинции Хомс, восточной части Дейр эз-Зора и на юге – в пустыне Аль-Бадия.

Ранее «Лента.ру» сообщала, что Демократические силы Сирии прорвали оборону боевиков ИГ в старом городе Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.