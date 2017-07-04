Гатилов: Работа в Астане по созданию зон деэскалации в Сирии идет в конструктивном русле

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Рим, 4 июля. В рамках переговоров по Сирии в Астане осуществляется интенсивная проработка всех вопросов и документов, связанных с созданием зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«В Астане уже второй день проходит встреча по Сирии. Насколько мне известно, идет достаточно интенсивная проработка всех вопросов и документов, связанных с созданием зон деэскалации в Сирии, и, как мне известно, работа идет в конструктивном духе, и надеюсь, что она увенчается успехом», — отметил Гатилов.

Он также добавил, что успех предстоящего раунда переговоров по Сирии в Женеве будет зависеть от результатов сегодняшней встречи в Астане.