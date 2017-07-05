Хмеймим: ВКС РФ доставили на российскую авиабазу БМПТ «Терминатор»

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Хмеймим, 5 июля. На авиабазе ВКС РФ в Сирии замечена боевая машина поддержки танков «Терминатор».

Сирийский блогер Ваэль аль-Хуссайни заснял на российской авиационной базе БМПТ «Терминатор» во время визита президента САР Башара Асада, пишет «Экономика сегодня». Уникальную технику по достоинству оценили военнослужащие элитных бригад Сирийской арабской армии «Ястребы пустыни» и «Силы Тигра».

Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» предназначена для работы в танковых подразделениях для уничтожения танкоопасных вооружений противника и ликвидации живой силы, снабженной противотанковыми ракетными комплексами и гранатометами.