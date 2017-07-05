Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Ирак и Вьетнам закупили российские танки Т-90С
Весь мир
Хмеймим: ВКС РФ доставили на российскую авиабазу БМПТ «Терминатор»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хмеймим: ВКС РФ доставили на российскую авиабазу БМПТ «Терминатор»

    10:10  5 Июля 2017
    418

    Хмеймим: ВКС РФ доставили на российскую авиабазу БМПТ «Терминатор»

    Хмеймим, 5 июля. На авиабазе ВКС РФ в Сирии замечена боевая машина поддержки танков «Терминатор».

    Сирийский блогер Ваэль аль-Хуссайни заснял на российской авиационной базе БМПТ «Терминатор»  во время визита президента САР Башара Асада, пишет «Экономика сегодня». Уникальную технику по достоинству оценили военнослужащие элитных бригад Сирийской арабской армии «Ястребы пустыни» и «Силы Тигра».

    Боевая машина огневой поддержки «Терминатор» предназначена для работы в танковых подразделениях для уничтожения танкоопасных вооружений противника и ликвидации живой силы, снабженной противотанковыми ракетными комплексами и гранатометами.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #бмпт
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева

        11:17 5 Июля 2017 46
        Читать
        10:13
        Сегодня

        Оппозиция Сирии настроена на расширение режима прекращения огня
        10:08
        Сегодня

        Один из находившихся на борту вертолета скончался в Бурятии от полученных травм
        8:36
        Сегодня

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты
        8:00
        Сегодня

        Большинство россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после выборов
        6:55
        Сегодня

        Названа дата встречи СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДР

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 2122

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1911

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8996

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        3252

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2511
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        Сирия: 125 населенных пунктов в Идлибе и Хаме присоединились к режиму прекращения огня

        10:32   5 Июля 2017
        224
        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

        8:36   5 Июля 2017
        1857
        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        Последний шанс Ярошенко: российский летчик написал Трампу письмо из тюрьмы

        8:00   5 Июля 2017
        983
        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        До истечения ультиматума: Катар передал ответ на требования арабских стран

        7:26   5 Июля 2017
        320