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Астана, 4 июля. Сирийская вооруженная оппозиция во вторник провела переговоры со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой в ходе пятого раунда встречи в Астане.

«У нас была очень полезная встреча с делегацией оппозиции», — пояснил де Мистура.

Ранее во вторник делегация сирийской оппозиции провела закрытое заседание, сообщает РИА Новости. Ожидалось, что по итогам заседания участники делегации присоединятся к общему переговорному процессу, однако этого пока не произошло. Пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта будет проходить в столице Казахстана на протяжении двух недель.