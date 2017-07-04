Перемирие на юге Сирии: чего хочет оппозиция от астанинских соглашений

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Как сообщает агентство SANA, верховное командование САА объявило о приостановлении боевых действий в провинциях Даръа, Кунейтра и Сувейда на пять дней. С 12.00 часов 2 июля до 00.00 часов 6 июля 2017 года будут прекращены все операции. Прекращение огня вызвано желанием поддержать процесс мирного урегулирования в Сирии и достичь национального примирения.

Параллельно с этими мерами начался очередной раунд переговоров в Астане, инициированных российской стороной. Однако значительная часть «умеренной» оппозиции, которая действует в как раз в южных сирийских провинциях, отказалась участвовать в переговорах, потому что правительственные силы якобы не выполняли прежних соглашений о перемирии.

Начальник центра исламских исследований Институт инновационного развития Кирилл Семенов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что установившееся перемирие на юге Сирии находится в рамках астанинских договоренностей:

«Провинции Даръа и Кунейтра входили в южную зону деэскалации. И ранее проправительственные силы начали активно перебрасывать туда войска и попытались отбить районы города Даръа, которые были заняты повстанцами, еще в феврале марте этого года».

Проправительственные силы попытались их вернуть и нарушили режим прекращения огня. Кто в этой ситуации виноват, отмечает эксперт, сказать сложно, поскольку правительство Башара Асада обвиняет повстанческие группировки в том, что они взаимодействуют с «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая коалиция, возглавляемая боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»).

«Но здесь опять же надо понимать, что любые действия режима против тех или иных повстанческих группировок, провоцируют оппозицию на ту или иную степень взаимодействия с «Хайят Тахрир аш-Шам» ».

Дополнительную сложность представляет тесное расположение позиций террористов и повстанцев:

«Там нет четкого разделения сторон: рядом с позицией «Хайят Тахрир аш-Шам» через определенный промежуток идут позиции Сирийской Свободной Армии, а следом — опять «Хайят Тахрир аш-Шам».

Однако эксперт считает, что на территории провинции Даръа и Кунейтра террористы не играют какой-то ведущей роли:

«На этих территориях их максимум может быть до полутора тысяч человек. В сравнении с 25-30 тысячами группировки южного фронта «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) вряд ли играет какую-то роль. Они, конечно, участвуют в операциях с силами режима, но их участие там минимально».

По словам нашего собеседника, как только устанавливается устойчивый режим прекращения огня, повстанцы сами начинают решать проблему «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Но как только правительство Башара Асада начинает провоцировать какие-либо боевые операции, то повстанческие группировки вынуждены в той или иной мере взаимодействовать с террористами.

«Говорить, что вина полностью лежит на повстанцах не приходится. Так как известно, что в ходе и предыдущего прекращения огня установленного в декабре проиранские группировки пытались так или иначе воспользоваться перемирием и взять некоторые территории».

Говоря об астанинских договоренностях, эксперт обратил внимание, что оппозиция в принципе не согласилась с тем подходом, который был предложен относительно зон деэскалации.

«Оппозиция настаивает на том, что в самом слове «деэскалация» заложен спорный момент. Повстанцы выступают не за деэскалацию, а за полный режим прекращения огня. По их мнению, деэскалация направлена лишь на снижение военной активности, что дает проправительственным силам возможность проводить ограниченные операции».

Оппозиция настаивает на том, чтобы, во-первых, режим прекращения огня был абсолютный и без каких-то исключений, а во-вторых, распространялся бы на всю Сирию, то есть на все территории, которые контролируются «умеренной» оппозицией, но не включены ни в одну из зон деэскалации: на районы сирийской пустыни, Восточного Каламуна, южной части провинции Хама, некоторых районов провинции Дамаск.