ЕС потребовал срочно реформировать СБУ, которая занимается не своим делом
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Киев, 4 июля. Евросоюз призвал Украину в срочном порядке реформировать Службу безопасности, которая дублирует функции множества различных госструктур. Об этом во вторник заявил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.
По его словам, СБУ должна заниматься только вопросами контрразведки и борьбы с терроризмом. Все остальные функции, вроде борьбы с коррупцией, должны быть переданы другим органам.
«СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно прекратить ту ее деятельность, которая поручена другим правоохранительным органам», — цитируют Мингарелли украинские СМИ.