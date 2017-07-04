Победа чужими руками: как армия Сирии распоряжается достижениями ВКС РФ

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За последние два месяца армия Сирии провела целый ряд успешных операций против боевиков террористической группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Однако причиной этих неожиданных побед является помощь союзников сирийской армии, и в первую очередь — ВКС России. О том, как сирийская армия приписывает себе заслуги российских вооруженных сил и перекладывает всю ответственность за свою страну на плечи своих партнеров, Федеральному агентству новостей рассказал сирийский журналист и инсайдер Омар Бессам, известный по серии публикаций о реальной ситуации в Сирии в ходе гражданской войны.

На полпути к победе?

За последние два месяца сирийская правительственная армия и ее союзники из добровольческих подразделений провели целый ряд успешных операций против группировки ИГИЛ*. К юго-востоку от Алеппо отряд «Аль-Нимр» (Силы Тигра) под командованием Сухейля аль-Хасана прошел вдоль южного берега Евфрата, достиг оккупированного американским спецназом и курдами города Табка. После войска повернул на юго-запад и, встретившись с наступающими с юга сирийскими войсками, замкнул кольцо окружения вокруг сил ИГИЛ восточнее «дороги жизни» на Алеппо.

Шиитские добровольческие части освободили от ИГ* значительные территории к югу от трассы Хомс — Пальмира, а также участок пустыни вдоль границы с Ираком. Пожалуй, это наступление является самой успешной операцией сирийских правительственных сил против ИГИЛ за всю историю гражданской войны. В чем причина этих неожиданных побед и насколько долговечными окажутся эти успехи? Как скоро захваченные террористами из ИГИЛ территории возвратятся под контроль властей в Дамаске?

Армия на грани фола

Изначально предполагалось, что сирийские правительственные войска терпят поражения и сдают территории только лишь из-за значительного превосходства в живой силе, технике и внешнем финансировании, которое имеют отряды вооруженной оппозиции. Стоит только поставить Дамаску современное оружие и помочь ударами с воздуха, как положение будет восстановлено очень быстро, а террористы будут разгромлены и покинут Сирию. Считалось также, что сирийская армия закалилась в боях, устала отступать и готова к новым подвигам, как советские войска после тяжелейшего сражения под Сталинградом.

На деле все оказалось совсем не так. Россия с самого начала своего присутствия в Сирии смогла обеспечить массированные бомбардировки позиций самых различных антиправительственных группировок. Однако, выяснилось, что сирийская сторона оказалась совершенно не способна к развитию успеха. На бумаге численность армии и различных добровольческих батальонов составляла сотни (!) тысяч человек: только ополчение Сил национальной обороны более 100 тысяч. Когда же российское командование пыталось согласовать общее наступление, то выяснялось, что Дамаск под различными предлогами не может выделить для него ни одного человека!

Вместе с тем, представители сирийского командования на базе Хмеймим считали совершенно незазорным наводить российские штурмовики на такие цели, как отдельно стоящие пулеметы и в целом использовать ВКС в качестве «тревожной кнопки». К сожалению, многие сирийские высшие офицеры, с которыми мне приходилось разговаривать в 2015 году, напрямую выражали свое удовлетворение сложившейся с вводом российских войск обстановке. «Воевать теперь не придется, всех террористов за нас должны победить русские», - говорили они.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что руководство страны палец о палец не ударило для освобождения собственной территории, предпочитая заниматься переговорным процессом и торговлей, а также привлечением на свою сторону проиранских вооруженных формирований в пику России.

Контроль утерян

Последней каплей, переполнившей чашу терпения российского командования, стала потеря Пальмиры в декабре 2016 года, которая была сдана немногочисленной бригаде боевиков ИГИЛ без малейшего сопротивления. Словно кто-то приказал отступить с заранее подготовленных к долговременной обороне позиций. Только с вскрытием чудовищных фактов коррупции на местах – продажа российского оружия и боеприпасов террористам, схемы по перевозке контрабанды через контролируемые различными группировками территории, внутреннее распределение и реализация гуманитарной помощи – стало понятен весь ужас ситуации. Только в конце 2016 года после года операций российских ВКС в Сирии был налажен контроль за распределением российского оружия и боеприпасов на фронте.

Нынешнее наступление к востоку от проходящей из Хамы в Алеппо «дороги жизни» было серьезно подготовлено и обеспечено российской стороной. Массированные авиаудары, предварявшие любое продвижение армии, обеспечили окружение группировки ИГИЛ и захват участка нефтепровода Хомс – Румейлан почти без потерь. Однако, как сообщают источники из ИГИЛ, за 29-30 июня через 15-километровый разрыв удалось выйти почти всем боевикам. Сирийская армия на огромных пространствах между Итрией, Кувейрисом и Табкой оказалась один на один со спящими ячейками и заложенными в самых неожиданных местах минами.

В схожей ситуации уже оказывались отряды проиранских добровольцев, которым в июне удалось захватить значительные территории к югу и юго-западу от Пальмиры. Населенных пунктов там немного, зато присутствуют богатые месторождения фосфатов, соглашение на разработку которых сирийская сторона заключила с Ираном. Формально территории уже под сирийским контролем, однако, на деле это означает несколько блокпостов на главной дороге. На месторождения даже не заходили пока из-за очень сложной минной обстановки.

Узел Акербата и коварство США

Тем не менее, несмотря на тяжелые потери по всем фронтам, террористы из ИГИЛ и не думают сдаваться, и сейчас, вполне возможно, готовят новый сюрприз. Вряд ли своей целью они изберут войска международной коалиции – нанести поражение все равно не удастся, американцы хорошо защищены и все предыдущие попытки совершения терактов против них проваливались. Армия Асада значительно слабее, да и ее поражения встречают на Западе с плохо скрываемым удовлетворением. Фронт растянут, самые боеспособные части находятся в удалении друг от друга и не смогут прийти на помощь вовремя.

Уходящие из окружения участники ИГИЛ концентрируются в настоящее время не в районе Дейр эз-Зора — то есть, в тылу своих позиций — а на передовой, в районе населенного пункта Акербат чуть восточнее Саламии. Оттуда при условии концентрации сил и соблюдения внезапности можно совершить бросок на запад в сторону северной Хамы и Эр-Растана – захваченного сирийским филиалом «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ) пригорода Хомса. В случае проведения успешного наступления ИГ вдоль дороги Хомс — Хама — Алеппо, Сирия окажется разрубленной надвое, а террористы Эр-Растана окажутся перед выбором – быть убитыми или присоединиться к ИГИЛ.

Такой расклад полностью удовлетворяет США, которые заняты в настоящее время осадой Ракки и Мосула. Для них исключительно важным является не допустить захвата сирийскими и проиранскими бригадами пространств, находящихся под контролем ИГИЛ. В первую очередь это касается богатой нефтью и располагающейся на границе с Ираком провинции Дейр эз-Зор.

Российское командование уже неоднократно отмечало полную свободу, которой пользуются выходящие из Ракки отборные части ИГИЛ при отсутствии какого-либо внимания к этому американцев. Для них выгодно косвенно поощрить ИГИЛ к проведению операции на западе Сирии, чтобы Дамаску срочно пришлось снимать все более или менее боеспособные части со стратегических важных направлений. Это позволит американцам и курдам самим сконцентрировать усилия, захватить город и провинцию уже после окончания операций под Раккой и Мосулом, а также соединить обе свои группировки в районе пограничного пункта Абу-Кемаль, не допустив его перехода в руки иранцев или сирийцев.

* Организация запрещена на территории РФ.