Сирия и Украина станут ключевыми темами переговоров Путина и Трампа

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Москва, 4 июля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в центре внимания на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, естественно, будут темы Сирии и Украины.

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что главы двух государств обсудят вопросы стратегической стабильности, а также целый ряд двусторонних сюжетов.

«В конечном счете, все зависит от первых лиц», — добавил Рябков, передает РИА Новости.

Напомним, что встреча Путина и Трампа пройдет в Гамбурге, где 7-8 июля состоится саммит «Большой двадцатки».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Москву устроит любой формат встречи президента РФ и главы США.