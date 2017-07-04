Гатилов прокомментировал данные о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

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Москва, 4 июля. МИД РФ не обладает дополнительными подтверждениями уничтожения лидера террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Он пояснил, что в настоящее время ведомство не владеет дополнительной информацией, которая подтверждает ликвидацию главаря ИГИЛ*, однако это не повод прекращать борьбу с терроризмом в Сирии.

«На уничтожении аль-Багдади, хотя это и важный аспект, борьба с терроризмом не останавливается. Вне зависимости от того, уничтожен этот лидер или нет, задача остается прежней. Это - искоренение террористической угрозы, исходящей из Сирии», — сказал Гатилов.

Напомним, 22 июня в МИД России заявили, что в Сирии ликвидирован лидер ИГИЛ аль-Багдади. В ведомстве отметили, что террористические группировки имеют жесткую структурную иерархию, а поэтому устранение их лидеров ведет к развалу ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.