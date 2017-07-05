США попались на масштабных поставках оружия террористам всего мира под видом диппочты

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Самая многотиражная газета Болгарии, «Труд», провела собственное расследование и выявила систему поставок оружия и боеприпасов из Сербии, Болгарии, Румынии, Словакии исламистским группировкам в Сирии, Ираке и Йемене, а также криминальным группировкам в ЮАР и участникам военного переворота в Буркина-Фасо. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует перевод этого материала.

Новое расследование болгарских журналистов показало, что это лишь верхушка айсберга и, кроме морского транспорта, активно используется и воздушный - азербайджанская государственная авиакомпания Silk Way.

Только за последние три года самолеты авиакомпании совершили 350 полетов с оружием из стран Восточной Европы. При этом все они имели статус «дипломатический полет», что избавляло их от проверок со стороны таможенных и пограничных органов, а заодно и от оплаты такс за пользование аэропортами.

Расследование началось 6 июня 2015 года, когда на болгарском военном полигоне Анево погиб 41-летний бывший офицер ВМС США Фрэнсис Норвило. Причиной его смерти стал взрыв гранаты 1984 года выпуска, которую он пытался зарядить в гранатомет РПГ-7. Тогда же были ранены еще двое граждан США. Необычные обстоятельства смерти привлекли внимание болгарских СМИ и вскоре посольство США вынуждено было признать, что Фрэнсис Норвило попал на полигон как эксперт по вооружению Варшавского договора - это подтверждает предположение болгарских журналистов, что он бывший сотрудник военно-морской разведки США. На полигоне он тестировал вооружение для последующего его приобретения на деньги правительства США для вооружения сирийской оппозиции.

В конце 2016 года после того, как в освобожденном Алеппо было найдено болгарское оружие на 9 складах, принадлежащих «Джебхат ан-Нусре» - отделению «Аль-Каиды» в Сирии и Ираке, стало известно о вышеупомянутом морском транзите, оплаченным американскими фирмами. Да, за полтора года американцы вымели все оружие времен Варшавского договора со складов болгарской армии и вынуждены были начать закупать его на заводе в Сопоте, а так называемая демократическая оппозиция в Сирии почти в большинстве своем перешла под знамена «Джебхат ан-Нусры».



Однако одно судно, даже непрерывно курсируя между Болгарией и Саудовской Аравией, было не в состоянии перевести всю выпускаемую продукцию болгарского военного завода. Тем более, что его руководство недавно объявило, что уже исчерпало все людские ресурсы в окрестностях для непрерывной трехсменной работы и уже рассматривает вопрос о строительстве общежития для рабочих из других областей Болгарии. Поэтому журналистское расследование газеты «Труд» продолжилось.

И вот на днях были опубликованы документы, рассказывающие о деятельности авиакомпании Silk Way. Этой компании удалось невероятное и невозможное: она официально декларировала, что перевозит оружие и одновременно получала для своих авиарейсов дипломатический статус, который согласно международному праву дается только военным самолетам (так называемым бортам №1), а ее самолеты официально были гражданскими. И это произошло не в одной какой-то коррумпированной державе, а в следующих государствах: Болгарии, Сербии, Румынии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польше, Бельгии, Турции, Германии, Великобритании и Греции. Да, авиакомпания принадлежит правительству Азербайджана, но для таких достижений очевидно необходима поддержка правительства более влиятельной страны.

Из документов Регистра федеральных договоров США следует, что три американские компании Purple Shovel, Chemring и Orbital ATK получили от правительства США за последние 3 года более 1 миллиарда долларов США «на закупку оружия неамериканских стандартов» и это оружие было перевезено азербайджанской авиакомпанией. Когда у нее не хватало самолетов, то просто использовались транспортные самолеты ВВС Азербайджана.

Так, 12 мая 2015 года из болгарского аэропорта Бургас вылетел азербайджанский военно-транспортный самолет с закупленными американской компанией Purple Shovel 7,9 тонн гранат PG-7V и 10 тонн гранат PG-9V. Получателем значилось Министерство обороны Азербайджана, однако самолет разгрузился на турецкой авиабазе Инджирлик.

18 октября 2016 года дипломатическим рейсом из Белграда перевезено 15,5 тонн 122-мм ракет для систем залпового огня «Град». Их закупила фирма Chemring для нужд афганской армии, однако самолет разгрузился в пакистанском Лахоре, хотя на вооружении армии Пакистана таких артиллерийских систем нет.

Были и более сложные полеты. Так с 30 августа по 5 сентября 2015 года в Баку на борт самолета была погружена продукция местного военного завода CIHAZ, затем самолет был дозагружен в Белграде оружием сербской фирмы Yugoimport SDPR J.P. Формально военный груз предназначался для военного министерства Республики Конго. Однако по пути в столицу этого африканского государства - Браззавиль самолет сделал посадку в турецком городе Диарбекир в 235 км от сирийской границе. В результате 25 находящиеся на борту 82-мм минометов М69А попали на вооружение исламистской группировки «Дивизия 13», действующей в Айн Дакнах, севернее Алеппо. Такое же количество 40-мм гранатометов RBG/6M11 появились у группировок «Исламская бригада Ал Сафуа» и «Сукур ал Шамал». Тяжелыми пулеметами Coyote калибра 12,7х108 мм вооружились исламисты в Идлибе и в провинции Хама. Все это подтверждено видеозаписями.

После этого самолет посетил аэропорт Джедда в Саудовской Аравии и только потом полетел в Браззавиль. Оттуда он однако отправился не в родной Азербайджан, а в столица Буркина-Фасо Уагадугу, где ровно через неделю произошла неудачная попытка военного переворота проамериканских сил.

16 марта 2016 года следует новый дипломатический полет на этот раз из Словакии в столицу иракского Курдистана Эрбиль. Общий вес груза - 40 тонн. Это 10 тысяч автоматов Калашникова, 10 миллионов патронов к ним и 2500 пистолетов PP14 FORT. Производитель этого оружия словацкая фирма ELDON S.R.O.

Масштабы поставок оружия курдам быстро увеличиваются. Так, только за март этого года курдским Силам защиты народа (YPG) поставлено более 300 тонн оружия. Совершено 6 полетов из Болгарии и за каждый перевезено в качестве дипломатического груза по 43 тонны гранат производства завода «ВМЗ-Сопот». Кроме того из бухарестского аэропорта доставлено 82 тонны автоматов Калашникова и гранатометов AG-7, чей экспортер румынская фирма Romtechnica S.A.

Кроме США дипломатическими авиарейсами Silk Way пользуется и их главный союзник на Ближнем Востоке - Саудовская Аравия, которая также поддерживает исламистов в Сирии, Ираке и Йемене. За 2016 и 2017 годы совершено 23 авиарейса с дипломатическим статусом по перевозке оружия из Азербайджана, Болгарии и Сербии в аэропорты Джедда и Эр-Рияд. При этом для собственной армии королевству это оружие не нужно - она вооружена на 100% оружием натовского образца. В результате болгарские противотанковые орудия SPG-9 и GP-25 появились в Сирии на вооружение у боевиков запрещенного в России Исламского государства*. Еще более интересно то, что эти же болгарские орудия используются в Ираке при обороне Мосула, который штурмует иракская армия при поддержке авиации и спецназа США.

В марте этого года авиарейсом, оплаченным Саудовской Аравией, из Бургаса были вывезены 29,9 тонн болгарских неуправляемых авиационных ракет UAR-80 VMZ, которые могут представлять угрозу для военно-космических сил России в Сирии.

Формально все это оружие закупается для Республиканской гвардии Конго, но после промежуточных посадок в Саудовской Аравии до Браззавиля долетает только легкое стрелковое оружие. Оттуда оно переправляется в государства Южной Африки, где преступные группировки, финансируемые королевством и прикрывающиеся исламом, пытаются захватить месторождения золота и алмазов.

Не забывает Саудовская Аравия и исламистов в Северном Судане. 26 февраля 2016 года военный самолет Азербайджана доставил им дипломатическим рейсом два бронированных автомобиля.

Активно используются тайные оружейные перевозки и для нужд азербайджанской армии. Так 22 и 31 марта 2015 года из Сербии и Болгарии были вывезены 189 тонн снарядов, содержащих белый фосфор, чье боевое применение ограничено рядом международных соглашений. Интересно, что одним из получателей была указана полиция Афганистана. Но самолеты делали остановку и в Баку. Это подтверждают и документы посольства Азербайджана в Софии.

Газета «Труд» опубликовала информацию об авиакомпании Silk Way вместе с 49 подтверждающими это документами. Более того, она пошла на беспрецедентный шаг и написала статью не только на болгарском, но и на английском языке. Но, вероятно, результат будет тот же, что и в декабре 2016 года, когда были доказаны морские перевозки оружия для Аль-Каиды на деньги правительства США.

Тем, кто именует себя мировой демократической общественностью это не интересно, даже при наличии доказательств. Им значительно интереснее обсуждать, например, атаки русских хакеров в США или обвинять в поставках оружия русских предпринимателей, не утруждая себя предоставлением доказательств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало своим читателям о поставках оружия для запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» в Сирии, закупленного на болгарском предприятии «Вазовски Машиностроителни Заводи – Сопот» американскими фирмами Chemring и Orbital ATK. На закупку оружия фирмы получили финансирование от правительства США и перевозили его на судне «Марианне Даника», плавающем под флагом Дании.

* Организация запрещена на территории РФ.