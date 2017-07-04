Киберполиция Украины изъяла серверы M.E.doc после атаки вируса Petya

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Киев, 4 июля. Украинская киберполиция изъяла серверы компании M.E.doc после атаки вируса-вымогателя Petya, сообщили в правоохранительных органах, пишет Reuters.

Украинская киберполиция изъяла компьютерные серверы с украинским бухгалтерским ПО M.E.doc в рамках расследования дела о кибератаке на прошлой неделе, сообщил Reuters представитель ведомства Сергей Демидюк. По словам ряда украинских чиновников и фирм по защите данных, вирус появился с обновлением, выпущенным M.E.Doc.

Отметим, что данное ПО является самым популярным в Украине софтом для учета. Однако разработчики M.E.Doc заявили, что их серверы не были скомпрометированы хакерами и что обновления не были заражены.