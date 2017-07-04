Путин и Миллер обсудили вопрос о газификации России по итогам прямой линии

В Избранное

Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер во вторник обсудили вопросы россиян по газификации, которые были заданы в ходе прямой линии с главой государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Миллера, к началу 2017 года уровень газификации России составил 67,2%. В этом году компания проводит газификацию в 68 регионах страны и строит 3,7 тыс. км газопровода. В то же время глава «Газпрома» признал наличие проблем в некоторых регионах, которые потребуют перераспределения средств.