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Путин и Миллер обсудили вопрос о газификации России по итогам прямой линии
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    Путин и Миллер обсудили вопрос о газификации России по итогам прямой линии

    18:14  4 Июля 2017
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    Путин и Миллер обсудили вопрос о газификации России по итогам прямой линии

    Москва, 4 июля. Президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер во вторник обсудили вопросы россиян по газификации, которые были заданы в ходе прямой линии с главой государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Миллера, к началу 2017 года уровень газификации России составил 67,2%. В этом году компания проводит газификацию в 68 регионах страны и строит 3,7 тыс. км газопровода.  В то же время глава «Газпрома» признал наличие проблем в некоторых регионах, которые потребуют перераспределения средств.

    Путин и Миллер обсудили вопрос о газификации России по итогам прямой линии

    «Наверное, можно упомянуть ряд регионов, которые не выполняют систематически свои обязательства. К этим регионам относятся Дагестан и, к сожалению, Волгоградская область», — отметил Миллер.
     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #миллер
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