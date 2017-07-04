Пятисантиметровый град выпал в Краснодарском крае

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Краснодар, 4 июля. Пятисантиметровый град пошел во вторник в Краснодарском крае. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУМЧС, в настоящее время ведется работа по установлению ущерба.

Как говорится в сообщении, осадки в виде града диаметром около 50 мм прошли в Лабинском и Мостовском районах.

«В зону прохождения в Мостовском районе попали станица Андрюки и поселок Псебай, в Лабинском районе — станица Ахметовская и село Горное», – сообщает пресс-служба.

Напомним, желтый уровень опасности объявлен в российской столице на среду, 5 июля, из-за сильного ветра, дождя и грозы.