Открытие «Хранителя Байкала» пройдет на Байкальском экологическом водном форуме

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Москва, 4 июля. Открытие скульптурной композиции члена-корреспондент Российской Академии художеств Даши Намдакова «Хранитель Байкала», которую установят на острове Ольхон, состоится 14–16 сентября на международном Байкальском экологическом водном форуме. Об этом сообщили в пресс-службе координационного совета форума.

«Даши сам выбрал место на возвышенном берегу с крутым склоном, где чудом сохранились старые лиственницы. Около этих священных деревьев возвысится бронзовая экспозиция в виде древнего дерева, крона которого превратилась в окаменевшую «корону» и в ней будто застряли окатыши байкальской гальки…. От самой верхней точки возвышенности открывается панорама озера, картина величественной природы этого края», — говорится в сообщении.

По замыслу автора, композиция демонстрирует историю жизни дерева — от ростка до столетнего ствола, с корявой корой. В растении угадываются черты старика, которым является мифический «Хранитель Байкала». Вокруг скульптуры будут проводиться различные мероприятия, выставки и концерты.