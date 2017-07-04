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Тело младенца нашли в бытовом помещении московской больницы
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    Тело младенца нашли в бытовом помещении московской больницы

    18:26  4 Июля 2017
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    В бытовом помещении больницы в Москве нашли тело младенца

    Москва, 4 июля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки в одной из московских больниц. Об этом сообщили представители городского управления СК Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Согласно предварительным информации, тело ребенка было обнаружено помещении санитарно-технической комнаты. Как передает издание «Дни.ру», следователи проводят проверку.

    В бытовом помещении больницы в Москве нашли тело младенца

    Напомним, в конце июня агентство URA.RU сообщило о том, что в Челябинской области женщина положила труп новорожденного ребенка в морозилку.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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