Сирия: САА и ССА договорились о перемирии в Каламуне

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Джеруд, 4 июля. В Восточном Каламуне завершился очередной раунд переговоров между командованием сирийских войск и «умеренными» оппозиционерами.

По данным сирийских информационных порталов итогом переговоров в городе Джеруд между представителями Сирийской арабской армии и оппозиционной «Свободной сирийской армии» стало заключение перемирия. Помимо режима прекращения огня договор предусматривает возобновление работы местной больницы и других административных учреждений.

Источник подчеркивает, что стороны обсуждают способы возвращения местного населения к нормальной жизни, восстановление рабочих мест и организацию работы органов охраны общественного порядка. Следующий раунд переговоров состоится в ближайшие два дня, говорится в сообщении.