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    Главные новости 4 июля

    19:00  4 Июля 2017
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    Дайджест новостей за 04.07.2017

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 4 июля.

    Государственная дума РФ намерена повысить до 30 тысяч рублей минимальную сумму задолженности, при наличии которой гражданину может быть запрещен выезд за границу. Госдума повысит сумму задолженности для запрета на выезд из РФ.

    Россия и КНР призывают мировое сообщество сохранять сдержанность в реакции на запуск баллистической ракеты КНДР «Хвасон-14». Россия и КНР призывают мировое сообщество к сдержанности после запуска ракеты КНДР.

    Междоусобица между ВСУ и боевиками из «Правым сектором»* (деятельность экстремистской организации запрещена в РФ). Чем живет подконтрольная Киеву часть Донбасса. Фейки о «российском военном присутствии» на украинском телевидении. Новороссия сегодня: кровавая бойня ВСУ и «Правого сектора», «страшные русские» наступают.

    Под поселком Пески в Донецкой народной республике взяли в плен майора 128-й отдельной горно-пехотной бригады, у которого обнаружили секретные документы. Украинский майор попался на подготовке диверсий накануне G20.

    Польская сторона может наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если украинские власти не перестанут восхвалять культ националиста Степана Бандеры. Польша направила Киеву «четкое послание»: С Бандерой в Европу не войдете.

    Киев оценил войну в Донбассе в 50 миллиардов долларов. Новые данные о потерях ВСУ. Киев перебрасывает тяжелое вооружение и готовит провокации. В Донецке предотвращен теракт украинской ДРГ. Боец ВСУ прострелил себе ногу, чтобы сбежать от АТО. Донбасс сегодня: страшные потери ВСУ, теракт в столице ДНР, самострел в зоне АТО

    Первую партию новейших автомобилей Lada Vesta SW Cross заприметили очевидцы на дорогах России. Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России.

    Группировки «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 заключенных, две семьи погибли в результате авиаударов ВВС коалиции. Сирия новости 4 июля 07.00: «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 пленных, 2 семьи погибли от авиаударов ВВС коалиции

    В середине мая между Украиной и Европейским союзом было подписано соглашение о введении безвизового режима. Мигранты в черной зоне: кому нужны украинцы после введения безвиза.

    Военнослужащие Сирийской арабской армии перекрыли для боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) дорогу между Хомсом и Пальмирой. Сирия: сирийские войска блокировали боевикам ИГ* путь между Хомсом и Пальмирой.

    Глава Курдского национального совета Сирии (ENKS) Ибрагим Бро сообщил, что повстанцы ведут переговоры с правительством страны о передаче города Африн. Сирия: курды ведут переговоры с властями страны о передаче Африна.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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