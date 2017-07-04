Россия к концу года может начать поставку танков Т-90МС в Кувейт

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Москва, 4 июля. Российская компания «Уралвагонзавод» планирует завершить подготовку к поставке 146 танков Т-90МС в Кувейт к концу этого года. Как говорится в отчете УВЗ, сделка с Кувейтом является одним из приоритетов компании.

Отметим, что Т-90МС является модернизированной версией танка Т-90. Конструкторам удалось добиться повышения эффективности огня, увеличить число систем жизнеобеспечения экипажа, увеличить маневренность, а также обеспечить защиту от большинства противотанковых ракет. Боевая машина оснащена 125-мм пушкой и способна разгоняться на шоссе до 60 км в час.