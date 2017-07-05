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Ночь Ивана Купалы — 2017: когда наступает, купания и гадания на суженого, ритуальные бесчинства
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    Ночь Ивана Купалы — 2017: когда наступает, купания и гадания на суженого, ритуальные бесчинства

    8:00  5 Июля 2017
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    Ночь Ивана Купалы — 2017: когда наступает, купания и гадания на суженого, ритуальные бесчинства

    Приближается одна из самых загадочных ночей в году — ночь накануне Ивана Купалы. С этой ночью, в которой соединяются как христианские, так и народно-языческие традиции, связано много поверий и гаданий, а также различных обрядов, в том числе довольно нескромных и не одобряемых церковью.

    Когда наступает ночь накануне Ивана Купалы в 2017 году

    Иван Купала — это русское прозвище одного из самых почитаемых предшественников Иисуса Христа — пророка Иоанна Крестителя (Предтечи). Христианский праздник Рождество Иоанна Крестителя отмечается 24 июня. Соответственно, церкви, живущие по григорианскому календарю, в первую очередь католики и протестанты, уже отметили этот праздник 24 июня.

    Русская православная церковь и другие церкви, придерживающиеся так называемого «старого стиля» (юлианского и новоюлианского календаря), отмечают этот праздник 7 июля. Таким образом, ночь накануне Ивана Купалы — это ночь с 6 на 7 июля.

    Откуда взялось название Иван Купала

    Иван Купала (Иванов день) — это славянский народный праздник, посвященный летнему солнцестоянию, который с приходом христианства «слился» с Рождеством Иоанна Крестителя.

    Слово «креститель» в переводе с греческого означает «купатель», «погружатель», поскольку Иоанн крестил Иисуса, погружая его в воды реки Иордан, что было связано с иудейской традицией ритуального омовения. Поэтому праздник Иван Купала неразрывно связан с водой, купанием и омовением, а также с очищением при помощи огня.

    Откуда взялось название Иван Купала

    Купальская ночь и церковь

    В народной традиции ночь накануне Ивана Купалы даже важнее самого праздника. Среди традиций — сбор трав и цветов, плетение венков, разжигание костров и прыжки через них и, конечно, купания и гадания, а также различные ночные весьма нескромные забавы, не одобряемые церковью. Еще со времен Средневековья церковь считала народные купальские обряды язычеством и бесовщиной. Тех, кто в них участвовал, жесточайше преследовали (см. фильм «Андрей Рублев»), но истребить эту традицию так и не удалось, и она существует и поныне.

    Ночь накануне Ивана Купалы — традиции

    Считалось, что в ночь накануне Ивана Купалы нужно искупаться еще до захода солнца, желательно в открытом водоеме, чтобы потом принять участие в массовых ночных купаниях.

    Ближе к закату на пригорках у водоемов было принято разжигать костры «живым огнем» (то есть добытым трением), поскольку в эту ночь две стихии — огонь и вода — дружили.

    В ночь на Ивана Купалу девушки выбирали себе «суженого», с которым совершали брачные обряды: взявшись за руки, прыгали вместе через костер, менялись венками, искали загадочный цветок папоротника, купались в водоемах и совершали другие ритуальные действа. Надо отметить, что в славянской народной традиции для незамужних девушек допускалась довольно значительная свобода сексуального поведения при крайней строгости семейного уклада. (В дворянской среде было ровно наоборот — поведение незамужних барышень строжайше регламентировалось, а вот на адюльтер в браке смотрели сквозь пальцы.)

    Обязательным обычаем Иванова дня и купальской ночи были массовые купания. Считалось, что в ночь накануне Ивана Купалы водоемы освобождаются от водяных, русалок и другой нечисти, а значит, до Ильина дня (2 августа) можно купаться безбоязненно. Вода в ночь накануне Ивана Купалы считалась целебной, приносящей молодость и обладающей магическими свойствами.

    Ночь накануне Ивана Купалы — традиции

    Гадания в ночь накануне Ивана Купалы

    Гадание на венке

    В ночь накануне Ивана Купалы девушки гадали на суженого, в основном при помощи венков. Девушки заранее плели венки из цветов и полевых трав, а ночью опускали их в воду, загадав желание. В основном гадали на скорое замужество и на суженого.

    Если венок уплыл далеко — жди сватов; если венок вернулся обратно или расплелся в воде — еще год сидеть в девках; если венок пристал к противоположному берегу — значит, суженый придет издалека; если венок сразу утонул — свадьба расстроится, а жених бросит или изменит.

    Гадания в ночь накануне Ивана Купалы

    Гадание по кругам на воде

    Девушки бросали в воду камушек и считали расходящиеся круги — если число четное — желание сбудется, если нечетное — значит, сватов в этом году не жди.

    Гадание на папоротнике

    Считается, что в ночь на Ивана Купалу папоротник приобретает волшебную силу и может предсказывать судьбу. В полночь девушки шли в лес, где каждая срывала несколько стеблей папоротника. Каждой ветке давалось имя потенциального жениха, затем девушка топила стебли в воде. Который стебель всплыл первым — тот и суженый.

    Также в ночь на Ивана Купалу в ходу были другие гадания, аналогичные гаданиям в ночь перед Рождеством, Крещением и Троицей.

    Купальский костер

    Главный символ купальской ночи — огромные костры, хворост для которых укладывали в виде высокой пирамиды, а в центре ставили шест с насаженным на него просмоленным колесом.

    К костру должны были подойти все женщины села, уклонившихся считали ведьмами. Также все девушки должны были прыгнуть через костер, удачный прыжок считался хорошей приметой и знаком очищения. Уклонившихся считали «нечистыми» и в наказание обливали водой и секли крапивой.

    Парни и девушки, которые симпатизировали друг другу, прыгали через костер, взявшись за руки: считалось, если руки в прыжке не расцепились, паре суждено быть вместе.

    Купальский костер

    Ритуальные бесчинства

    В ночь накануне Ивана Купалы, как и на Святки, в деревнях были распространены ритуальные бесчинства: молодежь шумела и хулиганила, пугая односельчан, также в ходу были и различные нескромные игры и сексуальные забавы, не одобряемые церковью.

    Ночь Ивана Купалы — 2017: когда наступает, купания и гадания на суженого, ритуальные бесчинства

    Автор: Алексей Громов
    #иван купала #традиции
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