Диалоги о Сирии: США не смогли сорвать межсирийские переговоры в Астане неявкой оппозиции

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Межсирийские переговоры состоялись, несмотря на то, что представитель южного фронта сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш отказался от визита в Астану. Аллуш отказался от переговоров, несмотря на то, что ранее его участие было анонсировано. Свое решение он не объяснил, лишь обмолвился, что блоку видно, что происходит на южном фронте.

Политолог, независимый журналист, аналитик Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что позиция некоторых оппозиционных групп до сих пор зависит от Вашингтона.

«Не поехал, поскольку нет четких указаний от союзников из Вашингтона как себя вести, что говорить и так далее. Аллуш отказался, поскольку не хочет сказать лишнего или ошибиться в процессе переговоров. У возглавляемой США коалиции по-прежнему существует своя позиция, однако ставка на фальшивые химические атаки и их широкое медийное освещение не очень сработала. А поскольку новых указаний из США не поступило, а постоянно предъявлять Башару Асаду счет за мнимые преступления уже глупо, этот блок оппозиции предпочел отсидеться в Сирии», — комментирует для ФАН Александр Асафов.

По данным ряда источников, отсутствие Мухаммеда Аллуша объясняется отсутствием убежденности в намерениях астанинского процесса. Представители Южного фронта считают переговоры пустой тратой времени, а предыдущий раунд в Астане, по их мнению, показал недостаточную приверженность правительства Башара Асада, России и Ирана по отношению к урегулированию конфликта в регионе.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о готовности содействовать прямым переговорам официального Дамаска и представителей вооруженной сирийской оппозиции на площадке в Женеве, которые состоятся 10 июля. Де Мистура надеется, что женевский формат посетят все блоки сирийской оппозиции, однако в свете сегодняшних событий, не исключено, что часть группировок снова передумает.

Тем не менее, несмотря на отсутствие представителей Южного фронта, переговоры продолжаются уже несколько часов и идут к своему логическому завершению. Во время прошлого раунда, 4 мая, Россия, Иран и Турция достигли консенсуса по всем пунктам меморандума о зонах деэскалации в Сирии, который вступил в силу 5 мая.

Согласно документу, внутри зон любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженной оппозицией, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) будут прекращены. Как отмечает собеседник ФАН Александр Асафов, до встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20, где, в том числе, будет обсуждаться сирийский вопрос, каких-то кардинальных решений принято не будет.

«Несмотря на то, что между Россией и США, как представителем коалиции, нет четких договоренностей, не стоит ждать от этих переговоров решающих и переломных моментов. Мы видим определенные успехи на фронте и с работой вокруг Акербата (город под Пальмирой в провинции Хомс — Прим. ФАН), в том числе. Отрадно, что подобный процесс идет вообще. Наблюдая, как некоторые представители оппозиции меняют сторону, можно сказать, что прогресс все же есть, — недоговороспособных людей становится все меньше, — подчеркивает Асафов. — Чем больше будут успехи по борьбе с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), тем больше для курдов будет очевидна угроза новой операции Турции, тем больше стороны будут искать конструктива».

«Думаю, что мы увидим более подробный план реализации зон деэскалации, возможно и расширение их количества и площади. В любом случае, астанинский формат — это последовательная работа, которая будет приносить последовательный результат. Разумеется, позитив есть. За череду астанинских встреч стороны продвинулись», — добавил собеседник ФАН.

Астанинский формат, по мнению собеседника, работает гораздо лучше, нежели женевский, поскольку в нем ведут переговоры непосредственные участники боевых действий.

«Они имеют гораздо лучшее представление о том, что происходит в стране: это тот же Акербат, та же Ракка. У них нет каких-то геополитических интересов, и они часто соприкасаются между собой. Женевский формат — это больше позиция геополитическая: сменить Асада и в далекой перспективе — образование Курдистана на территории четырех существующих государств. Там нет дела до проблем местного населения Сирии и всего Ближнего Востока», — резюмирует Асафов.

Напомним, что межсирийские переговоры в Астане продлятся до 5 июля.

* Организация запрещена на территории РФ.