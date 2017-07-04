Продюсер «Ликвидации» призвал Киев обеспечить безопасность съемок в Одессе

В Избранное

Москва, 4 июля. Продюсер кинокартины «Ликвидация» Рубен Дишдишян обратился к украинским властям с призывом обеспечить беспрепятственный въезд в страну членов съемочной группы и гарантировать им безопасность. По его словам, если этого не произойдет, то продолжение фильма будет сниматься в России.

Продюсер подчеркнул, что «будет досадно и горько, если в такое кино вмешается политика».

«Были неприятно удивлены, что Володя Машков невъездной на Украину. — написал Дишдишян на своей странице в социальной сети Facebook. — Информация неофициальная, и мы ее, конечно, будем тщательно проверять».

Ранее власти Украины не пустили в Одессу известного российского актера Владимира Машкова. В городе должны были пройти съемки продолжения телесериала «Ликвидация», в котором Машков играет роль Давида Гоцмана.