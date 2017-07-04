Сирия: прорыв танков Т-72 и Т-90 на позиции боевиков ИГ в Хаме попал на видео

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Москва, 4 июля. Правительственные войска Сирии при поддержке российских ВКС ведут наступление на позиции террористов в провинции Хама. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Сирии.

Ведомство опубликовало видео, на котором можно увидеть как танки Т-90 и Т-72 сирийской армии, а также бойцы элитного подразделения «Соколы пустыни» штурмуют позиции террористов под прикрытием российских ударных вертолетов Ми-28Н.

В пресс-службе Минобороны Сирии также отметили, что личный состав специального подразделения «Соколы пустыни» готовили военные инструкторы Минобороны РФ.