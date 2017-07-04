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Ирак: полицейские уничтожили четверых смертников ИГ в районе Аль-Майадин
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    Ирак: полицейские уничтожили четверых смертников ИГ в районе Аль-Майадин

    17:48  4 Июля 2017
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    Ирак: полицейские уничтожили четверых смертников ИГ в районе Аль-Майадин

    Аль-Майадин, 4 июля. Смертники «Исламского государства»* попытались атаковать отряд иракских полицейских около области Вади Хаджар.

    Источник в полиции Ирака сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались вплотную приблизится к сотрудникам сил безопасности для того, чтобы активировать свои взрывные устройства. Опытные полицейские сумели своевременно распознать террористов и уничтожить их до взрыва.

    Столкновение произошло около Вади Хаджара к югу от второго по величине в Ираке города Мосула.

    Ранее сообщалось, что игиловцы предприняли крупномасштабное наступление на позиции иракских военных на границе с Сирией, джихадисты стремятся выбить силовиков с их позиций для того, чтобы беспрепятственно проникать в САР и Иорданию.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #мосул #ирак #смертник
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