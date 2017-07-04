Ирак: полицейские уничтожили четверых смертников ИГ в районе Аль-Майадин

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Аль-Майадин, 4 июля. Смертники «Исламского государства»* попытались атаковать отряд иракских полицейских около области Вади Хаджар.

Источник в полиции Ирака сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались вплотную приблизится к сотрудникам сил безопасности для того, чтобы активировать свои взрывные устройства. Опытные полицейские сумели своевременно распознать террористов и уничтожить их до взрыва.

Столкновение произошло около Вади Хаджара к югу от второго по величине в Ираке города Мосула.

Ранее сообщалось, что игиловцы предприняли крупномасштабное наступление на позиции иракских военных на границе с Сирией, джихадисты стремятся выбить силовиков с их позиций для того, чтобы беспрепятственно проникать в САР и Иорданию.

#العراق: مراسل الميادين: الشرطة الإتحادية تقتل 4 إنتحاريين من داعش قبل إستهدافهم القوات الأمنية في وادي حجر جنوب الموصل — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) July 4, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.